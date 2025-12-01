Spazio a commenti e analisi di Pisa-Inter 0-2. La squadra nerazzurra torna alla vittoria trascinata da una doppietta di Lautaro Martinez, capocannoniere della Serie A. Benissimo Diouf, Luis Henrique da bocciare?

Data: Lun 01 dicembre 2025 alle 12:00
Raffaele Caruso
