Da Miami, dove ha presenziato alle finali dell'EA7 World Legends Padel Tour, Marco Materazzi ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dicendosi contento dei risultati ottenuti sin qui dal suo ex compagno Cristian Chivu alla guida dell'Inter: "Sta facendo benissimo, è a un punto dalla prima in classifica in campionato ed ha 12 punti in Champions League. A dicembre ci sarà la Supercoppa, speriamo di portare a casa un trofeo perché è da tanto tempo che non ne alziamo uno".

Qual è l'obiettivo stagionale?

"Una squadra come l'Inter deve puntare sempre a dare il massimo e ad alzare trofei. Si corre per quello ma alla fine vince solo una squadra. Mi auguro che a fine anno si possa dire che è stato un grande lavoro ma si devono alzare trofei. È giusto che l'Inter lo faccia".

Com'è Akanji?

"Fortissimo. Hanno avuto da ridire sul fatto che è stato l'acquisto più importante, ma sta facendo grandi cose: ha personalità e l'età giusta per poter fare la differenza. Detto ciò, mi spiace che sia andato via Benjamin Pavard che per me è un grandissimo giocatore".