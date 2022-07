Lunga intervista della Gazzetta dello Sport ad Antonio Matarrese, ex numero uno era presidente di Lega e FIGC, e oggi membro onorario della FIGC e della UEFA.

Due Mondiali saltati: che si fa?

"Gravina ha superato il momento difficile. Se si sente all’altezza avrà le sue buone ragioni. L’Europeo lo ha aiutato. Ma ci siamo illusi di essere forti, invece siamo anche stati fortunati".

Si rivede in un dirigente oggi?

"In nessuno. Io mi sentivo forte. Il successo alle elezioni federali contro Franchi mi aveva esaltato. Serviva un sistema democratico… ma non troppo. Ho ancora un po’ di rancore verso Carraro".

Perché?

"Quando diventai presidente di Lega, disse a Sordillo che presto per lui sarebbe finita. Ma non mosse un dito per aiutarmi. Non mi voleva presidente. Io volevo rispetto. Non potevo accettare che il presidente del Coni facesse il presidente del calcio…".

Si riferisce a oggi?

"Gli ultimi presidenti federali sembrano aver paura di Malagò. In tv mentre diceva chi sarebbe stato il miglior c.t.: s’immagina se l’avesse fatto ai miei tempi?".