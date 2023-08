Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, che si proietta alla prossima stagione.

Khvicha, al primo anno si è preso tutto: scudetto, miglior giocatore della Serie A e gol più bello. Pensava di poter avere un impatto così devastante?

«Credo che sia stato un anno incredibile per tutti, non solo per me. Nessuno si sarebbe aspettato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni, ma la nostra preparazione e la volontà di dare il massimo sempre hanno fatto la differenza. Quindi non esistono meriti personali di fronte a un risultato così straordinario».

Il Napoli può ripetersi?

«Ovviamente giochiamo per vincere ogni partita, poi vedremo se saremo in grado di ripeterci. Rispettiamo tutti, ci sono tante squadre forti che giocano bene. Ma credo che, anche le avversarie, non sono così felici di sfidarci…».

Quanto pesò aver sbagliato quel gol in Champions all’andata contro il Milan in avvio e poi pure aver fallito il rigore al ritorno? Sarebbe cambiata la storia del Napoli in Europa?

«Questo non lo sapremo mai. Però dagli sbagli si impara e si migliora. Da quell’episodio ho imparato tanto, ho capito dove posso e devo migliorare. In Champions meritavamo di più ma abbiamo la possibilità di riprovarci nella prossima stagione».