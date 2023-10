Saranno 140mila i tifosi che complessivamente riempiranno i seggiolini del Meazza nelle prossime due partite in casa, domani contro il Salisburgo e domenica contro la Roma. E' la conferma di quanto visto nelle ultime settimane, in cui (come riporta Tuttosport) i nerazzurri hanno totalizzato numeri straordinari. "Inter-Monza ha registrato 72.509 spettatori, la gara con la Fiorentina 73.739, il derby addirittura 75.571, il Sassuolo 70.864 ed infine, per quanto riguarda il campionato, c’erano ben 74.072 persone sugli spalti contro il Bologna.

Solo la sfida contro il Benfica ha dunque ospitato meno di 70 mila sostenitori alla Scala del calcio, con 66.573 tagliandi venduti", si legge sul quotidiano, ma va ricordato che il settore ospiti era chiuso per disposizioni Uefa dopo i disordini dei tifosi portoghesi lo scorso anno proprio contro l'Inter.