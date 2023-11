Sono tante le scommesse vinte da Simone Inzaghi nel suo passaggio all'Inter. Le elenca oggi Tuttosport: Calhanoglu, Dimarco, Acerbi, Darmian e pure Onana, l'ultimo Thuram.

Il merito del tecnico nerazzurro è stato quello di trovare la formula giusta per inserire un giocatore che mai aveva giocato nel 3-5-2. Un' estate "a scuola", in cui il francese ha imparato e ora è subito diventato titolare con Martinez. Numeri eccellenti, con 5 gol, 5 assist e 3 rigori procurati in 16 partite.

Il manifesto del lavoro dell'allenatore nerazzurro resta comunque Calhanoglu, voluto fortemente dopo l'infortunio di Eriksen e che portato nel ruolo di regista è diventato un top player. Una parabola che ricorda un po' quella di Pirlo. E poi Darmian da jolly a "braccetto" in difesa, Acerbi osteggiato dalla piazza e fortemente voluto fino ad arrivare ad anestetizzare persino Haaland, Dimarco diventato un esterno top. Tutte evoluzioni su cui Inzaghi ha lavorato in questi anni.