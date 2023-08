"E’ ormai ufficialmente la nuova telenovela dell’estate" a scriverlo è il quotidiano Tuttosport. La trattativa Samardzic – Inter continua a non avere un lieto fine. Dopo le visite mediche effettuate al Coni sembrava tutto fatto, ma a quanto pare il contratto di cinque anni a 1.8 milioni a stagione, non va più bene. Adesso la richiesta è di più di 2 milioni a salire. Con commissioni leggermente maggiorate nonostante l’estromissione di Rafaela Pimenta (l’intermediaria che aveva curato l’affare chiudendo l’accordo con i nerazzurri). Ovviamente un comportamento che ha irritato la dirigenza nerazzurra che è rimasta spiazzata comunicando agli interlocutori che non cambierà di un centesimo la proposta. Entro 48 ore si saprà il futuro di Samardzic a cui è collegato anche quello di Fabbian.

Daniele Luongo