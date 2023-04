Gli introiti della Champions League, che per Milan e Inter è arrivata fino alle semifinali con la possibilità di arrivare anche all'ultimo atto, cambiano tanti scenari. "Il Milan viaggia intorno a 99 milioni. L’Inter dovrebbe posizionarsi intorno a 96. C’è una differenza perché accedere alla Champions da campioni nazionali dà diritto a un fisso di partecipazione più alto - spiega Tuttosport -. Si tratta complessivamente di almeno 40 milioni in più rispetto alla semplice presenza ai gironi. L’Inter può così ragionare su un mercato in uscita meno pesante a giugno, in cui era necessario ottenere introiti per 60 milioni. In questo modo la cifra può scendere a 10-15 milioni con una modifica dello standard del calciatore da cedere. Il Milan, invece, può fare leva su questi introiti per inseguire l’obiettivo di avvicinare il pareggio di bilancio con un progressivo rientro dopo passivi significativi fino a due stagioni fa".

Quello che può cambiare lo scenario è la mancata qualificazione alla prossima Champions League. "Si tratterebbe di un fallimento sportivo che fermerebbe il percorso di miglioramento dei conti. Adesso, classifica alla mano, sembra difficile immaginare sia Inter sia Milan nella zona Champions alla fine di questo campionato", riporta ancora il quotidiano.