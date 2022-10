La sfida del Camp Nou ha regalato a Simone Inzaghi una serie di alternative in più, come sottolinea oggi Tuttosport . Robin Gosens , ad esempio, che finora ha faticato a inserirsi e dopo la partenza di Perisic si è ritrovato un Dimarco tra i migliori nelle ultime settimane. Il tedesco ha giocato solo 131' nelle prime nove di campionato, ora il gol a Barcellona può rivitalizzarlo.

Altra alternativa importante è Calhanoglu. Era già un titolare, ma si è scoperto un regista coi fiocchi dopo aver giocato mezzala praticamente sempre da quando è arrivato in nerazzurro. "Martedì sera sul prato del Camp Nou è stato sensazionale nella sua interpretazione del ruolo, perfetto in fase di costruzione con il lancio magistrale per il momentaneo 2-1 di Lautaro. Quello che era meno prevedibile è stata la dedizione in fase di copertura e rottura offerta dall’ex milanista nella posizione di mediano davanti alla difesa".