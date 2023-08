Un messaggio forte, quello dell'Inter. "Alle altre capolista e a se stessa medesima", scrive Tuttosport. Con lo stesso undici visto a Monza. "L'Inter - si legge - tiene il pallino del gioco: ma non si dà a sterile giropalla, semmai arretra per ripartire. Leva punti di riferimento con Dimarco che attacca il fondo, con Barella che si sposta, con Mkhitaryan che si abbassa, con Dumfries che si inserisce, con Thuram che fa sponde, con Lautaro che dispensa colpi di classe… Insomma, tutto il repertorio messo in mostra secondo un ben preciso copione che evidentemente Inzaghi ha innestato nelle teste dei suoi".

Un giudizio a parte merita Thuram. "Lui è ancora a secco. Ma scatta un bel chissenefrega finché incide – come ha inciso ieri – in tutte le azioni pericolose dei suoi. Era nell'azione del palo, dell'1-0 e del 2-0… Alla fine Inzaghi gli ha fatto i complimenti: E qualche altra buona giocata l'ha offerta anche nel prosieguo della partita".