Incassare per Brozovic e reinvestire per Frattesi. La strategia dell'Inter è chiara, ma l'affare riguardante il centrocampista azzurro si farà solo a determinate condizioni. "L’Inter valuta Frattesi meno di 30 milioni, ovvero quanto incassato da Brozovic più il cartellino di Mulattieri valutato 5 milioni - si legge su Tuttosport - Possibile, in tal senso, che per avvicinare le posizioni tra due società storicamente amiche, possa essere inclusa un’altra contropartita nell’affare. I giocatori, a latitudini nerazzurre, non mancano, a partire da Colidio, Satriano e Males, tornati dai prestiti a Tigre, Empoli e Basilea (sullo svizzero sarebbe però fortemente interessato lo Stoccarda) per non parlare di Fabbian (richiesto dalla Salernitana in prestito con diritto di riscatto e contro-diritto a favore dell’Inter), Oristanio o Agoumè".

Quel che è certo è che il giocatore ha dato preferenza ai nerazzurri e che il Milan ha concluso l'affare Loftus-Cheek e diventa quindi una concorrente in meno. L'interesse di Juventus e Roma, invece, pare raffreddato.