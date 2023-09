Arriva il derby e a San Siro non ci sarà spazio nemmeno per uno spillo. Annunciato ormai da giorni il sold out per la supersfida Inter-Milan di domani pomeriggio con oltre 75mila spettatori presenti. Allo spettacolo sul campo si aggiungerà quello che si vedrà sugli spalti, come anticipato da Tuttosport: "La coreografia studiata dal tifo interista coinvolgerà tutto lo stadio, esclusa ovviamente la parte ospite. Vista l’importanza della partita, nel parterre non mancheranno alcuni volti noti dello spettacolo immancabili in queste occasioni (annunciati Tananai ed Hell Raton). Verrà infatti riaperta la Milano Lounge, sala hospitality dedicata alle celebrità.

La occuperanno creator come Alessia Lanza e Ignazio Moser e il modello Madior Fall, l’attore Simone Susinna e il comico Luca Ravenna. Tanti anche i talenti internazionali come Kamaru Usman (campione di arti marziali) e Gazo (rapper francese con 7.4 milioni di ascolti su Spotify). Nella serata in cui l’Inter ospiterà il Milan si vedranno sugli spalti anche tanti ex che hanno calcato l’erba dello stadio dando gioie ai colori nerazzurri e che adesso fanno parte delle Legends del club. Tra di loro ci saranno Fabio Galante, Andrea Ranocchia, Alessandro Altobelli, Francesco Colonnese, Nicola Berti ed Evaristo Beccalossi".