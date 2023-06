André Onana è stato per qualche giorno in Camerun per una serie di iniziative benefiche, ma potrebbe tornare in patria anche come rappresentante della sua nazionale, dopo la rottura ai recenti Mondiali. "Il portiere nerazzurro - scrive oggi Tuttosport - fa parte dei calciatori pre-convocati per la partita tra Camerun e Messico che si disputerà negli Stati Uniti.

Un match che però il portiere sarà costretto sicuramente a saltare, dato che è in programma a San Diego il 10 giugno, giorno in cui l’Inter affronterà il Manchester City nella finalissima di Champions. Appuntamento rimandato a settembre contro il Burundi per le qualificazioni alla Coppa d’Africa?".