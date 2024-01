"Sporca, cattiva e per una volta brutta. Come una minatrice, l’Inter è riemersa dalla torbiera del Franchi con in mano tre punti d’oro". Così Repubblica commenta l'1-0 nerazzurro a Firenze firmato Lautaro Martinez.

Un successo pesantissimo alla luce del pari della Juventus e delle assenze di Calhanoglu e Barella per squalifica. Un'Inter "quasi irriconoscibile" per l'assenza del turco, secondo Repubblica: ha segnato con Lautaro, ha sofferto sempre, ha rischiato nella ripresa sul rigore, ma ha portato a casa tre punti d'oro.