Le pagelle di Tuttosport premiano la grande prestazione dell'Inter nel derby di ieri. Voto 6 per Onana, solo una parata facile su Messias e qualche uscita. Bene i tre difensori, 6,5 per Darmian e doppio 7 ad Acerbi ("da applausi su Giroud) e Bastoni ("Dietro fa tutto per bene, in più a inizio ripresa serve un pallone d’oro a Dzeko").

In mediana 6 (forse un po' troppo basso) per Dumfries. Poi partono i "votoni": 7,5 a Barella, quantità e qualità; Calhanoglu con lo stesso voto ("più lo insultano e più si esalta"), quindi un 8 a Mkhitaryan ("doti da incursore sopraffino"). Il subentrato Brozovic prende 6,5: "inserisce il pilota automatico". Un 7 per Dimarco che "stravince il duello con Calabria e dà il via all’azione del raddoppio". Sufficienza per De Vrij, entrato nel finale, ng per Gagliardini.

Davanti 8 a Dzeko: "Concreto, lucido, cattivo: da tempo non si vedeva giocare così". Più in giù Martinez, 7: Il velo con cui spalanca la porta a Mkhitaryan sul raddoppio andrebbe fatto vedere nelle scuole calcio". Bene anche Lukaku, "pimpante" (6,5) mentre Correa è non giudicabile. Inzaghi è da 8: "L’Inter ha una condizione fisica strepitosa e lui non sbaglia una mossa. Merita realmente tanti applausi".

Nel Milan 7 a Maignan, miracoloso su Dzeko. Serataccia in difesa, 4 a Calabria ("portato a scuola da Dzeko"), 4,5 a Kjaer e Theo, 5 a Tomori, Tonali, Krunic, Bennacer, Giroud. Arriva a 5,5 Brahim Diaz. Male anche i subentrati, 4,5 a Messias e 5 a Origi. Voto 4 a Pioli.