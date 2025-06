Gigio Donnarumma sta progettando il futuro e sul tavolo c'è il possibile rinnovo col Paris Saint-Germain. Come riporta oggi La Repubblica, in pochi possono permettersi 12 milioni di ingaggio e 40 di cartellino (nonostante il contratto in scadenza tra un anno). Tra questi c'è però il Manchester City, anche se Guardiola predilige portieri con altre qualità nella costruzione.

In Italia era nelle mire di Giuntoli, che ha però lasciato la Juventus. Piace all'Inter e ha un ottimo rapporto con Tare, che potrebbe cedere Maignan al Chelsea, ma a meno di sconti è difficile pensare a un ritorno in Serie A. Anche perché i nerazzurri vorrebbero valorizzare Josep Martinez e i rossoneri hanno nel mirino Suzuki e Svilar. Giusto il Napoli potrebbe provarci qualora non dovesse rinnovare Meret.