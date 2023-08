Dusan Vlahovic vuole restare alla Juventus e la trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku al momento è ferma. Questo l'aggiornamento sulla questione dato oggi da La Gazzetta dello Sport, che assicura come non si registrino passi avanti.

"Ballano una ventina di milioni sulla cifra che i bianconeri dovrebbero avere e per ora i due club si sono presi qualche giorno di pausa - si legge -. Si risentiranno la settimana prossima per capire se ci sono i margini per portare a dama l’affare. Dentro al club inglese ci sono due anime e una spinge molto per Vlahovic e che sta provando a ragionare sui bonus da inserire per avvicinarsi alla cifra che accontenterebbe la Juventus (40 milioni): 10 in totale, alcuni però non facili da raggiungere, grazie ai quali i bianconeri avrebbero circa 25 milioni garantiti e potrebbero arrivare fino a 30. Giuntoli e Manna invece erano partiti da 50 e non intendono scendere sotto i 40, perché il club deve avere un sostanzioso beneficio economico perché l’operazione abbia un senso". Il serbo, intanto, ha le idee chiare: non ha mai chiesto la cessione e vuole restare a a Torino per giocarsi le sue carte.