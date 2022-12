Il mondo del calcio è in ansia per Gianluca Vialli. Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, il tumore al pancreas con il quale convive da ormai cinque anni è tornato a farsi minaccioso con l'ex attaccante di Samp, Juve, Chelsea e nazionale azzurra. E non a caso, mercoledì scorso, lo stesso Vialli aveva comunicato la decisione di allontanarsi temporaneamente dal ruolo di capo delegazione dell'Italia.