Non solo Chivu. Oltre a quello del romeno, ci sarà un altro ritorno a Milano: come riferisce la Gazzetta dello Sport, nello staff che seguirà l'allenatore romeno in nerazzurro (ancora in via di definizione), la certezza è che troverà spazio Angelo Palombo, vecchia conoscenza sia del presidente Marotta (ai tempi della Sampdoria) sia dell’Inter.

Palombo ha vestito la maglia nerazzurra per sei mesi, dal gennaio al giugno 2012, lasciando però tutt'altro che un buon ricordo in una stagione disgraziata. Arrivò nel mercato invernale per sostituire Thiago Motta, volato al Psg. Per il resto dello staff, il neo allenatore nerazzurro sarà aiutato dal club, specialmente nella scelta del nuovo preparatore atletico.