Angeliño dopo Gatti: Marcus Thuram si sta specializzando nel "favorire" le autoreti degli avversari. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il francese è risultato ancora decisivo anche senza toccare il pallone per una marcatura dell'Inter. La pressione che ha messo sul romanista è stata talmente tanta da condizionarlo e farlo sbagliare, mettendo la palla nella propria porta per il 3-2 nerazzurro. Il tutto una settimana dopo più o meno la stessa situazione vista in Inter-Juve.