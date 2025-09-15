Come svelato in anteprima dalla Gazzetta dello Sport, l'European Club Talent and Competition Landscape, il report annuale Uefa sulla stagione appena conclusa, conferma la supremazia di San Siro a livello di tifosi allo stadio. Oltre 240 milioni di spettatori complessivi tra club, nazionali e donne: 114 milioni per tutte le Serie A, 80 (dato impressionante) per le categorie minori, 20 per le coppe (+13%).

Secondo quanto riporta la rosea, oltre 35 squadre hanno superato il milione di spettatori globale. "In questa classifica è al comando lo United con oltre 2.2 milioni. Soltanto il Real Madrid regge il confronto nel nuovo Bernabeu: 2 milioni. Al terzo posto c'è l'Inter, al sesto il Milan - si legge -. Per i nerazzurri 1 milione 996mila spettatori, per i rossoneri 1 milione 808mila. In campionato, però, comanda il Milan (un milione 360 mila contro un milione 340mila): in media, rispettivamente, 69mila e 67mila spettatori. Un muro che spesso si traveste da dodicesimo in campo. Nelle coppe, grazie anche al maggior numero di partite giocate, è avanti l'Inter: 470mila contro 290mila".