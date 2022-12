Su Giorgio Scalvini hanno messo gli occhi le big d’Europa. Lo conferma la Gazzetta dello Sport anche nell'edizione odierna, sottolineando come il 19enne dell'Atalanta, che tanto piace all'Inter, faccia gola a mezzo continente. "Per meno di 50-60 milioni però i Percassi non si metterebbero nemmeno a parlare. Liverpool, City e Bayern Monaco hanno il potenziale economico per arrivare a certe cifre. Diverso il discorso dell’Inter, che pure ha fatto i primi sondaggi. In questo caso servirebbe una formula diversa, proiettata nel futuro", si legge.