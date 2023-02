Stasera, al Ferraris di Genova, Nicolò Barella incrocerà il suo destino con l'idolo Dejan Stankovic, allenatore della Samp, per la seconda volta in tre mesi e mezzo. All'andata, in un Inter-Samp senza storia, il centrocampista sardo mise a segno il secondo tre gol nerazzurri incassando i complimenti di Deki a fine partita: "E' un campione: quando si è messo a correre e a lottare, è uscita la sua qualità", disse di lui a margine della partita. Era un momento d'oro a livello realizzativo per l'ex Cagliari: con i blucerchiati firmò il sesto gol stagionale, il quinto in totale in A, tutti concentrati dalla quarta alla dodicesima giornata.