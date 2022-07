"Romelu sgobba al caldo di Milano, ma aveva già iniziato a farlo in Sardegna: le sue corsette spalla a spalla con Onana tra Arzachena e Olbia erano diventate attrazioni turistiche della zona qualche settimana fa. Poi, rientrato tra i suoi amici alla Pinetina, il belga ha iniziato il suo programma immersivo e ambizioso, che non è finalizzato a essere al top adesso: la data segnata in rosso sul calendario è il 13 agosto, giorno dell’esordio-bis in campionato a Lecce, la città del suo vecchio maestro Conte. Poco importa se adesso in amichevole a volte dia un senso di apparente pesantezza: l’elasticità e l’atlentismo arriveranno a tempo debito". La Gazzetta dello Sport sottolinea il grande lavoro svolto da Romelu Lukaku tra campo e... tavola. Per raggiungere l'obiettivo della migliore forma, il belga cerca anche il peso-forma di 101 chili. E per farlo sfrutta un terapista che lo segue costantemente al pari del nutrizionista Pincella, colui che lo supportò anche durante il lockdown. Lì Big Rom cambiò il modo in cui pensava al cibo e lo aiutò a trovare la forma migliore.