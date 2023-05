Romelu Lukaku ha ritrovato la forma migliore e, a quanto pare, anche l'amore. "Megan Jovon Ruth Pete, texana 28enne col nome di battaglia “Megan Thee Stallion”, è una delle cantanti più famose d’America e una delle rapper più apprezzate del pianeta - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Uscendo dai confini del pallone, non c’è dubbio su chi sia più famoso tra i due. Basta Instagram a fare da tribunale: gli 8 milioni di follower di Big Rom impallidiscono di fronte ai 30 e passa di Megan". Una nuova serenità emotiva che ha inciso positivamente anche in campo.

"Megan Thee Stallion ha fatto boom nel 2019, anno di ingresso in Roc Nation, col singolo “Hot Girl Summer”, numero 11 della classifica Billboard. E a furia di collaborazioni è salita ancora più su: nel 2020 il singolo “Savage” arrivò primo anche grazie al remix con Beyoncé. Nello stesso anno con Cardi B un’altra hit mondiale dal titolo “WAP”. In mezzo ospitate tv, live nelle più grandi arene, fama crescente e impegno femminista: ad esempio, è stata intervistata da Hillary Clinton in un documentario con la figlia Chelsea sulle donne coraggiose di questa epoca", sottolinea la rosea.