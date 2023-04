Un premio in denaro al gruppo in caso di qualificazione Champions League. Questa la mossa estrema su cui starebbe riflettendo la società Inter, considerando pro e contro, secondo la Gazzetta dello Sport. Un'idea che è nata dopo la sconfitta di sabato contro il Monza, quando tutto lo stato maggiore del club è rimasto assieme a Simone Inzaghi nella pancia di San Siro oltre la mezzanotte e mezza, un segnale indicativo sull’aria che tira. Non a caso, aggiungono i colleghi, anche ieri l’a.d. Beppe Marotta, il vicepresidente Javier Zanetti, il d.s. Piero Ausilio col suo vice Dario Baccin si sono di nuovo seduti al tavolo col tecnico alla Pinetina per ribadire che i bonus in campionato siano ampiamente finiti. Si è parlato, stando alla ricostruzione della rosea, anche dell’atteggiamento della squadra, che sembra ormai vivere in regime di anarchia. "Quasi una curiosa forma di autogestione, come se i giocatori decidessero se e quanto impegnarsi in base alle luci del palcoscenico. Certo, il fatto che molti nerazzurri non sappiano che fine faranno a giugno non li invoglia a battersi per guadagnarsi l’Europa 2023-24. Al contrario, questa Champions resta per tutti la vetrina più alta per mettersi in mostra", si legge.