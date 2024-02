I numeri dell'Inter sono impressionanti. Restando ai gol, la differenza di +40 è la migliore nei 5 campionati top d'Europa. Ma a livello difensivo anche la Juve ha dati non indifferenti, tant'è vero che con appena 13 gol incassati è seconda solo ai nerazzurri (10).

La Gazzetta dello Sport sottolinea la bravura delle individualità di entrambi i reparti: da una parte Pavard-Acerbi-Bastoni, dall'altra Gatti-Bremer-Danilo. A loro si aggiungono due portieri molto affidabili come Sommer e Szczesny. I numeri dei tiri concessi verso la porta parlano chiaro: 60 per i nerazzurri e 61 per i bianconeri. Vita dura per gli avversari anche sui cross.

Chiaramente, però, nessuno è perfetto. E allora occhio... Allegri pensa di poter sorprendere con gli inserimenti di McKennie, mentre Inzaghi punta sull'estro di Thuram per far saltare in aria il bunker bianconero.