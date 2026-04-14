Pur con tutta la scaramanzia del caso, all'Inter si comincia a ragionare su quanto l'aritmetica potrebbe dare ragione ai nerazzurri. Come evidenziato oggi da La Gazzetta dello Sport, servono dieci punti nelle prossime sei giornate, perché a quota 85 il Napoli non può arrivare, nemmeno vincendo tutte le ultime. 

Con questo pasos, le proiezioni di successo variano dalla partita contro il Parma di inizio marzo alla trasferta di Roma contro la Lazio del weekend successivo, alla terzultima giornata. In uno stadio nel quale i nerazzurri godrebbero del gemellaggio tra le tifoserie. 

Sezione: Rassegna / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 09:10
Autore: Antonio Di Chiara
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