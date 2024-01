Una marcia quasi perfetta quella dell'Inter finora in campionato. Ed è la seconda volta nella sua storia che i nerazzurri ottengono almeno 17 vittorie e raccolto almeno 54 punti nelle prime 21 gare stagionali in Serie A: l’unico precedente risale al 2006-2007, quando con Mancini in panchina arrivarono 18 vittorie e 57 punti. A fine anno fu scudetto.