Come si ferma Erling Haaland? Se lo domanda la Gazzetta dello Sport. Un buon antidoto può essere Francesco Acerbi, già amuleto contro diversi centravanti in stagione. "L’Inter sta studiando la gabbia per intrappolare il gigante norvegese, apparso in forma calante ma per i nerazzurri il pericolo numero uno.

Prima cosa, togliergli la profondità: ecco perché con ogni probabilità l’Inter potrebbe decidere di abbassarsi col baricentro, formare due linee strette e compatte a ridosso dell’area di rigore e protezione di Onana. Haaland, così, potrà essere servito più spesso sui piedi, andando incontro ai centrocampisti, spalle alla porta. Ed è lì che verrà azionata la gabbia, col centrale di centrocampo (oggi Brozo) pronto a raddoppiare, Acerbi stretto a uomo alle spalle e a turno uno tra Darmian o Bastoni a stringere la posizione".