Quarta partita in undici giorni per l'Inter che si prepara ad affrontare il Sassuolo questa sera al Meazza. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il tecnico dovrebbe dare riposo a Bastoni, inserendo Acerbi come "braccetto" a sinistra, e Mkhitaryan, confermando Frattesi dal 1' e lasciando in difesa Pavard.

In attacco coppia Thuram-Martinez confermata. "Dopo l’infortunio di Arnautovic non è il momento di soluzioni alternative e Sanchez non sembra ancora pronto per partire titolare, ma lo farà magari sabato sera a Salerno", riporta il quotidiano.