La sosta per le Nazionali è finalmente finita e i club stanno riaccogliendo tutti i calciatori impegnati nella difesa del proprio Paese nelle varie compatizioni/amichevoli. Alcuni sono tornati galvanizzati da prestazioni e risultati, altri con acciacchi che non aiutano i propri allenatori. I quali si trovano ora a preparare 6 partite prima della prossima sosta, nove per chi è impegnato nelle coppe europee.

Calendario doc

Come evidenzia il Corriere della Sera, l'Inter adesso ha l'occasione per allungare in classifica e sistemare la propria posizione in Champions League dopo l'esordio di Madrid. Il calendario è infatti favorevole ai nerazzurri con Parma, Bologna, Fiorentina e Venezia in campionato, Bruges e Shakhtar Donetsk in Europa. L'obiettivo è arrivare di slancio all'ultima settimana, più complicata: derby, Feyenoord e Como prima della nuova sosta.