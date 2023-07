"Con l’incasso da 52,5 milioni più 5 di bonus per Onana già in cassaforte, si è accesa la caccia al nuovo portiere. Da un lato si tratta a oltranza per Sommer, dall’altro lo Shakhtar è sbarcato a Milano per discutere di Trubin. A tre giorni dalla partenza per il Giappone è una vera e propria corsa contro il tempo (ne serve almeno uno), con l’obiettivo di dare a Inzaghi un’alternativa a Di Gennaro e Filip Stankovic, ma anche per iniziare un delicato lavoro tattico che vedrà il nuovo estremo difensore coinvolto con i piedi e nei meccanismi della costruzione da dietro". Lo spiega oggi il Corriere dello Sport.

Per lo svizzero c'è da limare qualcosa sia con il giocatore che con il Bayern, mentre più lungo il discorso per l'ucraino.