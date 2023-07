Se altre fonti parlano di nerazzurri in pole per Alvaro Morata, il Corriere dello Sport vede ancora la Roma davanti a tutti. "L’Inter ha fatto il primo passo per Morata. Ma non è ancora sufficiente per sorpassare la Roma, che resta in corsa . E’ stato importante, però, aver messo le carte sul tavolo, così da dimostrare in maniera concreta il proprio interessamento all’attaccante spagnolo. Insomma, giochi ancora aperti, con la volontà del giocatore che potrebbe fare da ago della bilancia, al di là delle pretese dell’Atletico Madrid. Fermo restando, peraltro, che in partita, oltre alla Roma, c’è pure la Juventus, che presto avrà a sua volta un incontro con i rappresentanti di Morata", racconta il quotidiano romano.

Il CdS conferma: l'Atletico chiede 20,5 milioni di clausola, non un euro in meno. "La disponibilità nerazzurra arriva a 13 milioni di euro, a cui è possibile aggiungerne un altro paio come bonus. Già stabilite anche la modalità di pagamento, vale a dire tre rate complessive. Esclusa con fermezza, invece, la possibilità di pagare la clausola di uscita da 20,5 milioni. Solo che, per l’Atletico non si sono margini di trattativa . Peraltro anche per il contratto che andrebbe a firmare Morata manca ancora un’intesa e occorre limare le distanze. Di sicuro, l’impossibilità di beneficiare del decreto crescita è un bell’ostacolo. Grazie alla cessione di Onana, l’Inter ha le risorse per pagare subito Morata, a differenza di Roma e Juventus. Ma comunque senza andare oltre i già citati 13 milioni più bonus", si legge.

E Balogun? L'Arsenal chiede 50 milioni viste le potenzialità espresse ancora solo in parte considerando la giovane età. Inzaghi preferirebbe la certezza Morata, poi in lista anche Beto e Taremi.