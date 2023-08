"L’onda lunga del mercato può travolgere Simone. L’anno scorso a luglio Inzaghi aveva già tutti i big, da Onana a Lukaku. Ora mancano portiere e punta. Il problema è che l’organico sarà al top dopo l’inizio del campionato". Così titola il Corriere dello Sport in una delle pagine interne dedicate ai nerazzurri. Dunque, allarme per il tecnico piacentino che ancora vede la sua rosa tutt'altro che completa.

Dopo i tantissimi addii, la dirigenza sta faticando a completare il mosaico dell'organico: manca un portiere (se non due...), un difensore, un centrocampista e un attaccante (al netto della situazione Correa). "Ad agosto l’anno scorso non ci fu nessun innesto, tutti i nodi vennero al pettine entro luglio e l’ultimo tassello arrivò in difesa a inizio settembre, con Acerbi che vinse la volata rispetto a Demiral - ricorda il Corsport -. Stavolta Simone Inzaghi si ritrova a gestire il lavoro in modo diverso, tanto che contro il Psg a Tokyo sono stati decisivi non certo due titolari come Sensi ed Esposito. Stavolta l’organico potrebbe delinearsi solo a ridosso dell’esordio in campionato, anche se nella corsa contro il tempo un assist arriva dal calendario: fino a ottobre sul cammino dei nerazzurri ci saranno soltanto due big (Milan e Roma), per il resto nelle prime dieci bisognerà incontrare soltanto neopromosse o squadre classificatesi dall’ottava posizione in giù nell’ultima stagione. Gli esami più duri verranno dopo. Quando Inzaghi si augura di aver plasmato la creatura secondo i propri desideri".