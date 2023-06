Il nome nuovo per la porta nerazzurra, in caso di addio di Onana, è Georgi Mamardashvili. Lo scrive stamane il Corriere dello Sport dopo le indiscrezioni già circolate nella giornata di ieri . "Compirà 23 anni il prossimo 29 settembre ed è georgiano e quindi extracomunitario. Ma il suo status non ha condizionato i primi sondaggi interisti. Del resto, quello che ha fatto vedere in questa stagione con la maglia del Valencia ha fatto drizzare le antenne a parecchi, tanto che gli 007 di viale Liberazione sono più volte andati a visionarlo di persona". Su di lui anche Manchester United e il solito Chelsea, notoriamente alla caccia di un estremo difensore. Costo del cartellino: 30 milioni (e attualmente 1,8 milioni di ingaggio a stagione).

"Come si può intuire, il numero uno georgiano, nel complesso, costerebbe di più rispetto a Vicario, l’altro candidato a sostituire Onana. Che, evidentemente, è da considerare comunque in vantaggio", spiega il quotidiano romano.

