Romelu Lukaku 'vede' la Fiorentina. "Ieri pomeriggio, come programmato, Big Rom si è sottoposto ad una lunga serie di accertamenti, che hanno dato esito positivo. Nel senso che la distrazione ai flessori alla coscia sinistra è ormai smaltita e non sono emerse criticità. Soltanto oggi, però, verrà stabilito come procedere con il rientro in gruppo del bomber belga. Ne discuteranno il diretto interessato, Inzaghi e, ovviamente, il dottor Volpi. Come già accaduto finora, si procederà con la massima cautela", spiega il Corriere dello Sport. Il belga freme e vorrebbe tornare tra i convocati già per Firenze, magari giocando uno spezzone di gara propedeutico a una maglia da titolare contro il Viktoria Plzen mercoledì prossimo. Ad ogni modo, le sue condizioni continueranno ad essere valutate con estrema attenzione nei prossimi tre giorni "e solo all’ultimo momento verrà presa la decisione sulla sua presenza con la formazione di Italiano", si legge sul CdS. Ma c'è grande ottimismo ad Appiano, anche perché nel frattempo il belga ha svolto sedute mirate anche per ridurre il tempo necessario per tornare al top della condizione. A Firenze il dubbio è tra Dzeko e Correa: il bosniaco parte in vantaggio, ma contro la Salernitana è apparso un po' appannato e quindi non è da escludere che Inzaghi possa rilanciare dall'inizio il Tucu.