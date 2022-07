Il Corriere dello Sport si concentra oggi anche sul precampionato al top di Lautaro Martinez. Dopo sei partite giocate il Toro è già a quota 8 reti tra amichevoli ufficiali e allenamenti congiunti. Un bel biglietto da visita che non fa altro che evidenziare la maturità dell'argentino, che "non si distingue per serate mondane e non dà lavoro ai paparazzi: al massimo una cena con la donna del suo cuore o con gli amici, meglio se nel ristorante che ha aperto da poco in Brera dove mercoledì era insieme all'attore americano Ronn Moss, dal 1987 al 2012 il Ridge di Beautiful. Sta attentissimo all'alimentazione e ha una cura maniacale del suo fisico. Perché sa che solo quando è al top, può rendere davvero al massimo".