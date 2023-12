Nella giornata di ieri Lautaro, così come Dimarco, si è allenato a parte con la chiara speranza di avere buone notizie già martedì, quando è prevista la ripresa degli allenamenti dell'Inter per il nuovo anno. Secondo il Corriere dello Sport, però, solo più avanti si capirà se il capitano potrà puntare ad una maglia dal 1' contro il Verona il 6 gennaio, "per cui non è da escludere a priori una nuova chance per Thuram in coppia con Arnautovic a ricomporre il tandem", si legge.