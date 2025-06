Tajon Buchanan sta ritrovando la verve e soprattutto i gol: nella notte, l'esterno dell'Inter ha recitato ancora una volta da protagonista con la maglia della Nazionale canadese nel match di Gold Cup contro El Salvador, che è valso alla squadra di Jesse Marsch il passaggio ai quarti di finale. Grazie alla sua rete e ad una performance magistrale su ambedue le fasce, Buchanan si è aggiudicato il premio di miglior giocatore della partita.

With a goal and dynamic play down both flanks, Tajon Buchanan earns tonight’s @GatoradeCanada Performance of the Match!



——



Grâce à un but et une performance percutante sur les deux ailes, Tajon Buchanan se mérite la performance du match @GatoradeCanada!#CANMNT pic.twitter.com/cm0yisoyVU