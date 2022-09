Niente tutto esaurito per Inter-Bayern Monaco. Come riferisce il Corriere dello Sport, stasera a San Siro saranno circa 60mila i presenti, non gli oltre 70mila che c’erano stati con lo Spezia e la Cremonese. Perché? "In Champions, contro i campioni di Germania, i biglietti sono più costosi, ma a negare il terzo sold-out di fila è stata soprattutto questa stagione super compressa, con il calendario del girone ufficializzato sabato 27 agosto e la vendita partita martedì 30. Polverizzare 74mila biglietti in 8 giorni era impossibile visto che nel frattempo il popolo nerazzurro ha risposto alla grande per le sfide contro il Torino (sabato; già “bruciati” 65mila posti) e contro la Roma (per l’1 ottobre; toccata quota 70mila)". Anche la vicinanza di eventi paralleli come l’Eurobasket e il Gp di Monza potrebbero aver portano via possibili presenze. Circa 4mila, invece, i tifosi tedeschi.