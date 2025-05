La panchina come un fattore. L'Inter inizia a prepararsi all'atto conclusivo della stagione, quello più importante: la finale di Monaco. E allora il Corriere dello Sport sottolinea il contributo decisivo nel cammino europeo della cosiddette "alternative". Qualcosa che potrà tornare molto utile considerando l'eventualità dei tempi supplementari a Monaco.

"Massime garanzie su questo fronte vengono offerte da Frattesi, che è il più efficace dei giocatori subentrati e da quando è arrivato all’Inter due anni fa si è sempre messo in mostra grazie a questo pregio", si legge. L'ex Sassuolo ha messo un timbro fondamentale sulla Champions nerazzurra segnando a Bayern e Barça...

"Un altro elemento che può portare imprevedibilità è Zalewski, jolly utile su entrambe le fasce e capace di saltare l’uomo con grande facilità - si legge -. In più a Como si è rivelato prezioso anche da trequartista laterale, offrendo a Inzaghi una soluzione in più anche in prospettiva per mettere in difficoltà gli avversari".

Devono tenersi pronti pure Carlos Augusto e Taremi. Il brasiliano è di fatto un titolare aggiunto, mentre l'iraniano proprio nelle notti di coppa è riuscito a offrire quel contributo che invece ha fatto fatica a dare in campionato.