Il prossimo 17 marzo, Edin Dzeko compirà 37 anni, ma di appendere gli scarpini al chiodo proprio non ne ha voglia. E il campo dimostra come il bosniaco sia ancora un grandissimo giocatore. "Del resto, il fisico di Dzeko è perfettamente integro. Ovvio che non possa più reggere tante partite di seguito, perché la fatica si sentirebbe, ma nelle giuste condizioni è comunque in grado di fare la differenza - conferma il Corriere dello Sport -. Lo sta dimostrando anche in questa seconda stagione in maglia nerazzurra . Lukaku si è visto solo nelle prime 3 partite e poi si è fatto male e Inzaghi ha finito per aver di nuovo bisogno del bomber bosniaco quasi come lo scorso anno. L e risposte sono state eccellenti: 20 presenze (non ha saltato una partita) e 7 reti".