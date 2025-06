Conclusi campionati e coppe europee per il 2024-2025, il magazine tedesco Kicker espone la sua classifica annuale dei calciatori teutonici militanti nei campionati esteri. Ponendo al primo posto, e definendolo giocatore di livello internazionale il difensore dell'Inter Yann Bisseck, che ha saputo scalzare nientemeno che il suo giocatore di riferimento, vale a dire Antonio Rüdiger del Real Madrid.

Questa la motivazione: "Bisseck ha giocato un ruolo più importante nella difesa nerazzurra negli ultimi sei mesi, offrendo prestazioni straordinarie sia in campionato che in Europa. Il ventiquattrenne è chiaramente maturato nella seconda metà della stagione, guadagnandosi la convocazione in Nazionale. Tuttavia, il difensore ha comunque commesso qualche errore occasionale. La sua eccellente seconda parte di stagione, che ha ulteriormente rafforzato il suo prestigio all'Inter, si è conclusa con un infortunio nella finale di Champions League appena otto minuti dopo essere entrato in campo come sostituto, che gli è costato l'accesso alle Final Four di Nations League".