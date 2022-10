La vittoria comoda dell'Inter sulla Salernitana trova spazio ne 'il tema del giorno' scritto da Luigi Garlando per la Gazzetta dello Sport: "Il 2-0 dell’Inter alla Salernitana in scioltezza ha il senso del mare tranquillo dopo la tempesta - si legge -. Era da agosto che l’Inter non metteva in fila due vittorie in Serie A; per la prima volta in stagione ha allineato 4 risultati utili, coppe comprese. La navigazione è tornata quella di una favorita che prova a risalire il fiume. I gol di Lautaro e Barella danno continuità alla notte del Camp Nou. Barella è il nerazzurro che ha partecipato a più gol: 3 suoi, 4 assist. E’ il termometro dell’Inter: se gira lui, girano tutti. Lautaro non segnava in A dal 30 agosto: altro segno della normalità ritrovata. Non banale l’ovazione per Calhanoglu, il migliore, il vice-Brozovic. Un inedito. Lo scorso anno, senza il croato, l’Inter penava e ci lasciò lo scudetto".