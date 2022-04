"Se c’è una cosa certa in questo campionato è che non esistono certezze". Lo sottolinea Luigi Garlando oggi sulla Gazzetta dello Sport, ricordando come già in diverse occasioni il pronostico della vigilia è poi stato ribaltato dal campo.

Il giornalista della Gazzetta evidenzia l'empatia in casa Milan, con l'abbraccio Maldini-Pioli comparato a quello tra Mancini e Vialli a Wembley dopo la finale di Euro 2020. Tra i rossoneri c'è la fame dei più giovani come Tonali e l'esperienza dei totem come Ibrahimovic. E il piccolo vantaggio degli scontri diretti con i rivali cittadini che premierebbe Pioli in caso di arrivo a pari punti.