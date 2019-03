Lo scambio tra Icardi e Dybala resta sullo sfondo, ma con Maurito lontano da Appiano all'Inter servirebbe anche un altro centravanti oltre a Lautaro. E così la coppia Marotta-Ausilio scandaglia il mercato. Il Corriere dello Sport conferma la pista che porta a Dzeko, che preferirebbe restare in Italia piuttosto che andare in Inghilterra. "Il suo agente storico, Silvano Martina, tra l’altro a breve definirà il rinnovo del contratto di Padelli con Ausilio e magari quella sarà l’occasione per parlare anche di Edin che Pallotta valuta tra i 25 e i 30 milioni - si legge -. Alternative a Dzeko? Werner pare destinato al Bayern Monaco e Lukaku, se Icardi non accetterà di andare a Manchester, è economicamente inarrivabile. Un’altra opzione sarebbe Benzema, ma anche in questo caso il Real dovrebbe bussare alla porta di Maurito… Ecco dunque spiegato perché in questo momento vengono presi in considerazione solo certi profili. Come Dzeko e appunto come Rodrigo del Valencia, il ventottenne brasiliano (con passaporto spagnolo) che ha vissuto una stagione (la scorsa) molto prolifica e che quest’anno sta segnando di meno. Il suo valore comunque non è in dubbio e piace perché là davanti può ricoprire più ruoli. Non va dimenticato neppure Jovic dell'Eintracht".

