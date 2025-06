"Presto per sbilanciarsi, però se metti De Bruyne in quella squadra già così forte, è chiarissimo che stai facendo il possibile, e con saggezza come dimostrano certi affari, per tenerti la tua anima vincente. Il Napoli dei due scudetti in tre stagioni, ma conquistati realisticamente in due anni appartiene, ad un cultura imprenditoriale che va ricondotta alla proprietà, dunque a De Laurentiis: ha portato innovazioni, ha trasformato ed evoluto il calcio, ha reso il club una certezza ad altissimi livelli. Successi ce ne sono stati, prima di me la serie di promozioni dalla C alla A e una Coppa Italia; con me una Coppa Italia e la Supercoppa; a seguire, un’altra Coppa e ora i due titoli. A ciò andrebbe aggiunto una presenza quasi fissa in campo internazionale: penso che basti per ribadire quanto il Napoli abbia saputo ottenere, attraverso una politica sempre attenta al bilancio ma anche alla qualità dell’organico". Così Rafa Benitez alla Gazzetta dello Sport parla dei neo campioni d'Italia.

Che cosa aggiunge De Bruyne?

"Un talento sopra le righe. Pochi come lui negli ultimi decenni, come raccontano certe statistiche su gol ed assist. Riduttivo parlare di un centrocampista, siamo al cospetto di una mente geniale che può infischiarsene dei suoi 34 anni. A quell’età, un calciatore che può essere definito a ragione un fuoriclasse conosce i tempi, sa gestire la fatica e senza rinunciare mai ad uno scatto. De Bruyne è intelligenza viva, eleganza, raffinatezza, tutto ciò che esalta una squadra come il Napoli, alla quale non è mai mancato il talento".

Oramai non ci si ferma più, il Mondiale per club è l’ultima espressione attrattiva.

"Il calcio ha miliardi di amanti sparsi in tutti il mondo, sta esplodendo anche in Arabia, dove gli investimenti sono mirati ad elevare il contenuto del loro campionato, già pieno di tante stelle. I tifosi non mi sembra si annoino, anzi: lo vogliono ed è giusto riuscire a concederglielo. Ogni tanto ci fermiamo a guardare semplicemente nel nostro giardino, giusto invece allargare gli orizzonti, promuovere uno spettacolo che è fantastico".