E' mercoledì, e come ogni mercoledì è il giorno di 'FcInterNews' su Radio Nerazzurra: in diretta dalle 12 alle 13, il direttore Fabio Costantino in compagnia di Mattia Accogli commenteranno le ultime di casa Inter: le ultime notizie di giornata, la questione Asllani e Bellanova, il futuro dello stadio e tanto altro. Come sempre potrete interagire e commentare: è possibile vedere la diretta anche in video sulla pagina Facebook di FcInterNews.it e di Radio Nerazzurra, o ascoltarla su app Radio Nerazzurra o tramite il player qui a seguire.