Torna puntuale come ogni mercoledì l'appuntamento con 'FcInterNews' su Radio Nerazzurra: oggi Fabio Costantino insieme a Mattia Accogli affronteranno i temi di stretta attualità: cominciano le prime sirene di mercato con i nomi nuovi per la difesa (Nacho e Pavard) ma anche l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Perisic. Ovviamente spazio anche al campo con la partita di Torino con vista su Istanbul. Si può ascoltare la puntata odierna (e vedere in video i primi minuti) su pagina Facebook di Radio Nerazzurra, di FcInterNews e su app Radio Nerazzurra. Oppure tramite il link qui sotto.